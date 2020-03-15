此内容发布于2020年3月15日 上午6:20

（法新社华盛顿15日电） 2019冠状病毒疾病（COVID-19，武汉肺炎）全球大流行冲击经济，预料将撼动美国新闻产业。在人们正需要可信资讯之际，境况不佳的美国新闻业准备迎来更多动荡。

法新社报导，报界刚经历2000份出版物消失、编辑室职缺下砍一半的10年，最新冲击预期会让报业特别难过。

随着经济下行，新闻机构可能面临广告收入下滑窘境，订阅收入也可能随读者缩减开支而减少。

此外，只要这场公卫危机不止，某些新闻机构用来增补收入的会议和活动也可能无法举办。

美国南加州大学（University of Southern California）新闻学教授卡恩（Gabriel Kahn）持续追踪业界经济走势，他说：「若你是靠广告在撑，现在准备进入短期经济萎缩阶段，会非常不利你的事业。」

「对小型地方新闻机构而言，这是场它们无法轻易从中恢复的直接冲击。」

西雅图（Seattle）免费周刊「陌生人」（The Stranger）本周便警告公司将迎来危机，吁请读者捐款资助。该媒体指出：「我们90%的收入都跟人们群聚直接相关，包括广告、票务费用和我们自己的活动。冠状病毒疫情几乎让收入一次消失殆尽。」

俄勒冈大学（University of Oregon）新闻学教授拉德克利夫（Damian Radcliffe）则认为，这波疫情是一次转机，可以重建读者对新闻媒体的信任，扭转过往几年的潮流。

他说：「国家与国际陷入公卫危机的同时，社区民众比以往更需要可靠、了解实况的新闻报导。」（译者：杨昭彦/核稿：陈政一）

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