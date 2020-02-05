此内容发布于2020年2月5日 上午2:50

（法新社东京5日电） 2020东京奥运筹备委员会秘书长武藤敏郎今天表示，东奥筹委会「非常担心」2019新型冠状病毒（2019-nCoV，武汉肺炎）疫情可能会影响今年夏天登场的奥运赛事。

武藤敏郎（Toshiro Muto）表示，他希望武汉肺炎疫情能迅速获得控制，以便在东奥前恢复民众信心。

武藤敏郎在与国际帕拉林匹克委员会（International Paralympic Committee, IPC）召开会议前说：「我们非常担心，若这种具传染性的病毒扩散，会对赛事动力泼冷水。」

「我希望这种病毒能尽快被根除。我们计划与国际奥林匹克委员会（International Olympic Committee, IOC）、国际帕拉林匹克委员会、政府和东京都合作，来因应武汉肺炎。」

全球目前已有超过20个国家境内出现武汉肺炎确诊病例。中国确诊病例已至少2万4000例，还有近500人丧命。

东奥选手村村长川渊三郎（Saburo Kawabuchi）说：「我打从心底希望我们能战胜这种（病毒），并顺利举办奥运。我们会尽一切所能保护运动员，以让他们发挥最佳表现。」

东京都知事小池百合子（Yuriko Koike）上周末誓言要执行「周密的措施」，以保护民众免于在东奥登场前感染武汉肺炎。（译者：李宛谕/核稿：徐崇哲）

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