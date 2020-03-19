此内容发布于2020年3月19日 上午3:05

（法新社旧金山18日电） 2019冠状病毒疾病（COVID-19，俗称武汉肺炎）疫情蔓延全球。在疫情扩大之际，脸书今天宣布，将在用户动态顶端放置有关疫情的「权威性」（authoritative）资讯。

随着疫情蔓延，脸书及旗下通讯软体WhatsApp的用量也日渐增加。脸书表示，WhatsApp伺服器容量已扩增近2倍，因应被隔离者的语音及视讯通话需求。

脸书执行长祖克柏（Mark Zuckerberg）表示，在此时刻，很多人想要保持联系，因此公司团队很努力要确保所有服务正常运作。「我们想要竭尽所能来减低孤独感。」

另一方面，脸书也与卫生单位合作推出新的资讯中心，相关资讯将显示于用户动态的顶端。这项作法率先在美国与欧洲推出，未来将扩大到其他地点。

所提供的资讯包括公卫专家、学者等提供有关降低疫情风险的作法。祖克柏表示：「我们目标是把权威性的资讯呈现在每个使用者的面前。」

此外，脸书也捐赠100万美元（约新台币3045万元）给国际事实查核联盟（International Fact-Checking Network），以扩充各地事实查核能量及遏止流传于WhatsApp的不实讯息。（译者：侯姿莹/核稿：陈昱婷）

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