（法新社纽约30日电） 2019年冠状病毒疾病（COVID-19，武汉肺炎）肆虐美国，纽约疫情发烧，商业活动几乎停摆，纽约的食物银行已经被没有收入的新来者淹没。

在曼哈顿北部华盛顿高地（Washington Heights）的一处露天市场，3张桌子上摆满一袋袋的橘子、红薯和洋葱。杀菌后的牛奶和金枪鱼、鲑鱼罐头堆满另外3张桌子。

数以百计的人在周末来到这个派发中心补充食物，这是总部位于纽约的大型慈善机构「城市丰收」（City Harvest）营运的许多派发中心之一。

这里没有1930年代美国经济大萧条时期出现的施食处（Soup Kitchen）长长队伍，相反地，人们陆陆续续进来，通常戴着口罩保护自己，在市场志工指导下彼此保持距离。

40岁的艾尔巴（Lina Alba）也在等候的人群中，她是一位单亲妈妈，有5个孩子，年龄在11至23岁间。艾尔巴原本在曼哈顿一家旅馆当女佣，却因旅馆在两星期前关门而失业。

艾尔巴最大的两个小孩也失业。

她说：「这是我生平第一次，我们现在需要帮助。这太令人难以置信了，我们不知道未来几周还会发生什么事。」

艾尔巴试着保持乐观的态度。她说：「至少我跟孩子们在一起，我是老师，我是妈妈━我就是一切。」

她说：「我们还活着，我们很健康，我们只需要祷告。」

从两周前纽约大部分商业活动暂停以来，「城市丰收」员工费明（Geraldine Fermin）就经常听到这样的故事。

「城市丰收」副总裁希培赫（Eric Ripert）说：「纽约从前有120万人需要靠他人接济食物，现在这个数字是从前的3倍，也就是300多万纽约人需要帮助。」（译者：林沂锋/核稿：严思祺）

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram 关注我们 Instagram