此内容发布于2020年2月9日 下午11:05

（法新社华盛顿9日电） 美国民主党在爱阿华州首场总统提名初选结果，获14张党代表票的布塔朱吉险胜获12张的桑德斯，但桑德斯阵营对这样的结果提出质疑。

因为许多技术性问题，让初选结果延迟公布，且结果引来诸多抱怨，和要求重新验票的声音。

布塔朱吉（Pete Buttigieg）是印第安那州南本德（South Bend）前市长，桑德斯（Bernie Sanders）是代表佛蒙特州（Vermont）的联邦参议员，布塔朱吉在3日举行的民主党党内初选中，以些微差距险胜。

桑德斯的竞选办公室主任夏奇尔（Faiz Shakir）9日告诉美国有线电视新闻网（CNN）：「外界可以料想到，我们将会要求爱阿华州民主党党部重新探究矛盾之处。」

「从我们的角度来看，这部分一直未能处理好。」

由于技术性问题，使得结果的准确性受到质疑后，民主党全国委员会主席已经下令重新审查初选结果。

在爱阿华州这场初选中，代表麻萨诸塞州的联邦参议员华伦（Elizabeth Warren）赢得8张党代表票，前副总统拜登（Joe Biden）赢得6张党代表票，代表明尼苏达州的联邦参议员克罗布查（Amy Klobuchar）赢得1张党代表票。

民主党将在长达5个月的初选过程后，于7月全国代表大会选出今年11月与现任总统川普竞逐白宫宝座的人选。

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