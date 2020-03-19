此内容发布于2020年3月19日 上午11:20

（法新社巴黎19日电） 世界各国祭出大规模封城和旅游禁令，对抗2019冠状病毒疾病（COVID-19，武汉肺炎）疫情之际，联合国专家警告指出，约30亿人连最基本的个人抗疫武器（肥皂和自来水）都没有。

武汉肺炎疫情去年底在中国爆发后延烧全球，迄今造成超过20万人感染，夺走9000多条人命。

欧洲国家陆续宣布关闭边界，数以百万计民众被要求待在家中，以遏止疫情蔓延，但外界越来越关切发展中国家脆弱的医疗卫生体系。

随着感染病例攀升，非洲和亚洲国家祭出严格的旅游禁令，实施隔离措施，关闭学校。

但可保护自己不会感染2019冠状病毒疾病的个人卫生行为：勤洗手，对很多人来说，却是不可得。

联合国儿童基金会（UNICEF）利用家户调查资料，估计全球40%人口，也就是大约30亿人家中没有洗手用品。

UNICEF负责东部和南部非洲饮用水和卫生事务主管高德弗里（Sam Godfrey）表示，没有自来水的社区，不能买肥皂，也无法了解洗手预防疾病的重要性。

高德弗里告诉法新社：「即使是第一线工作人员、医疗工作人员，仍不了解洗手的重要性。」

区域内首批感染者通常是那些从国外回来的人，高德弗里说，在非洲「这简直是有钱人才会得到的病」。但最后倒楣的是穷人。

那些生活在拥挤的贫民窟、难民营，以及非洲大陆东北沿海国家都市的人，面临的风险特别高，因为他们可能有营养不良问题，或者罹患基础疾病。而且他们的卫生条件通常不佳。

撒哈拉沙漠以南非洲，63%的都市地区人口，或2.58亿人无法洗手；而在中亚和南亚地区则是22%的人口，或者是1.53亿人。

在肯亚首都奈洛比的一处贫民窟，民众面对疫情一点都不担心。一名自行车修理员表示：「你有看过住院的人来自这个贫民窟吗？那是有钱人才会得的病。」

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