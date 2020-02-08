（法新社曼谷9日电） 一名枪手在泰国大规模扫射造成20死42伤，并在脸书贴出滥射过程，他今早被维安部队击毙，至于枪击案相关暴力内容已全部被移除。

在泰国大规模扫射造成20死42伤，并在网路贴出滥射过程的枪手，案发后躲避购物中心一夜，今早被维安部队击毙。脸书发言人表示，枪击案相关暴力内容已全部移除。

官方将死亡数字从稍早的21下修至20，另有42人受伤，其中21人仍留院，其余21人已出院。

涉案凶嫌为一名军人，名叫贾克潘（Jakrapanth Thomma）。他昨天下午3时30分左右在泰国东北部城市呵叻（Korat）大开杀戒，先在高阶军官的房舍对3人开枪，其中至少1人是军人，之后到附近一处军营，然后驾驶军用车到市中心。

凶嫌利用他从军火库偷来的枪械，在市中心滥射无辜民众，造成多人死伤。

他昨天傍晚6时左右进入Terminal 21呵叻购物中心，今天上午9时左右传出他遭维安击毙的消息。

他自己在脸书（Facebook）上贴文说是在报仇，但没有说内容。军方表示：「我们不清楚他犯案动机，他似乎疯了。」

贾克潘犯案过程中，持续在自己脸书页面贴出他疯狂的枪击行径，不但贴出相关影像，还发了几则贴文，包括「没人能躲过死亡」、「我该投降吗？」，其后又写道「我已停手了」。

他在现已被删除的一段脸书影片中，头戴军用钢盔在敞篷的吉普车上说：「我累了…我的手指无法再扣扳机了。」他一边说一边用手比出扣扳机的动作。

脸书上还有几张照片显示一名男子头戴滑雪面罩，手里还握着一把枪。

脸书昨晚10时50分左右关闭凶嫌帐户。发言人说：「我们移除了枪手的帐号，并且会日以继夜不断工作，尽快移除所有和这起攻击事件有关的暴力内容。」

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