此内容发布于2020年5月25日 上午7:50

（法新社曼谷25日电） 泰国顶尖研究人员今天表示，泰国正加速研发一种价格更低廉、可作为替代选项的2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫苗，目前正在进行猕猴试验阶段，希望2021年以前疫苗就能问世。

根据世界卫生组织（WHO），目前全球研发中的2019冠状病毒疾病候选疫苗超过100种，处于各种不同研发阶段，其中至少8种正在进行人体临床试验。

英国牛津大学（Oxford University）研究人员被认为进度最快，他们运用黑猩猩之间传染的一种常见感冒病毒为基础发展疫苗，上月已开始进行临床试验。

泰国国家灵长类研究中心（National Primate Research Center of Thailand）主任苏钦达（Suchinda Malaivitjitnond）23日监督第一组共13只猕猴注射疫苗，她说自己希望「泰国制造」的疫苗会比欧美更便宜。

研究人员指出，他们是在小鼠试验成功后才进入猕猴试验阶段。

他们与美国宾州大学（University of Pennsylvania）合作，使用以信使核糖核酸（messenger RNA，mRNA）为基础的新技术研发疫苗。开发过程需把病毒遗传物质片段注入动物体内，诱发免疫反应。

目前至少还有2家公司运用相同技术开发疫苗，包括制药界巨头辉瑞药厂（Pfizer Inc.）和美国生技大厂莫德纳公司（Moderna Inc.）。莫德纳上周公布初步临床实验结果正面。

泰国1月中成为中国以外第一个侦测到2019冠状病毒疾病病例的国家，到目前为止，泰国境内确诊超过3000例，57人染疫不治。

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