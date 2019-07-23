此内容发布于2019年7月23日 下午10:35

（法新社华盛顿23日电） 美国司法部今天起诉丹东鸿祥实业集团（DHID）董事长马晓红等4名中国公民，指控他们与涉及制造大规模杀伤武器而遭制裁的北韩企业有金融往来。

司法部在声明中表示，遭新泽西州联邦法院大陪审团起诉的被告分别是马晓红、鸿祥实业总经理周建舒、副总经理洪锦花及财务经理罗传旭（Luo Chuanxu，音译）。

助理司法部长德梅斯（John Demers）表示：「在20多家幌子公司掩护下，4名被告涉嫌隐藏不法金融交易，帮助的正是因涉及扩散大规模杀伤武器而遭制裁的北韩企业。」

联邦检察官卡本尼托（Craig Carpenito）说：「马晓红、她的公司与员工试图诈骗美国，透过规避制裁限制的方式与大规模杀伤性武器制造商做生意。」

司法部发言人表示，这4名鸿祥实业高层并未遭美国拘留，据信目前人在中国。

根据起诉书内文，鸿祥实业以紧邻北韩边界的辽宁省丹东作为据点，主要业务是与北韩的进出口贸易。

鸿祥实业被控设立多家幌子公司，以与总部在北韩的朝鲜光鲜银行（KKBC）合作。而朝鲜光鲜银行则与遭制裁的两个北韩实体端川商业银行（Tanchon）、东新国际贸易（Hyoksin）有挂钩。

端川与东新之所以遭到美国制裁，是因为它们与被华府视为北韩最大军火商的朝鲜矿业发展贸易公司（KOMID）往来。美方认为，朝鲜矿业发展贸易公司是弹道飞弹及常规武器相关商品和设备的主要出口商。

马晓红、周建舒、洪锦花及罗传旭因触犯「国际紧急经济权力法」（IEEPA），面临最高20年有期徒刑及100万美元罚款。此外，4名被告也因图谋触犯IEEPA和共谋不法处理货币工具，分别面临最高5年和20年的徒刑。

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