此内容发布于2019年9月30日 下午8:20

（法新社华盛顿30日电） 美国今天对俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）的亲密盟友普里格钦（Yevgeny Prigozhin）祭出新制裁，这名俄国商人被控共谋散布假消息，目的是干预美国2018年期中选举。

这是美国总统川普去年针对干预选举签署一项行政命令后，财政部首次对俄国金融家普里格钦（Evgeny Prigozhin）、部分奢侈品资产和「网路研究社」（Internet Research Agency, IRA）若干成员祭出金融制裁。一般认为「网路研究社」是与俄国政府挂钩的「酸民农场」。

财政部做出上述宣布后，国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）发声明表示：「把这当成一次警告。」

蓬佩奥说，那些未与制裁对象保持距离、或向普里格钦遭制裁飞机和游艇提供降落权和服务者，未来也可能遭制裁。

「华盛顿邮报」（WP）27日报导，川普2017年曾告诉来访的俄国官员，自己不担心莫斯科当局干预2016年美国总统大选后，财政部今天采取这项行动。

这是普里格钦第3度被正式列入美国金融体系制裁外国人名单，使他被排除在大部分全球金融体系之外。

美国检方去年指控网路研究社及其员工，涉嫌透过社群媒体和盗用身分在美国散布虚假讯息，进而影响2016年美国大选。（译者：叶俐纬/核稿：刘文瑜）

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