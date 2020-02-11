此内容发布于2020年2月11日 上午10:05

（法新社雪梨11日电） 澳洲东部近日下起倾盆大雨，为饱受干旱打击的地区带来希望。然而，科学家今天警告，仍需要持续降雨，才能终结长达数年的干旱。

暴风雨天候在澳洲东部造成连日混乱与破坏，雪梨北部一名男子在汽车被冲出道路后失踪，但有数百人在洪水中获救。

昆士兰州南原区（Southern Downs Region）市长杜比（Tracy Dobie）在斯坦索普镇（Stanthorpe）表示，降雨「让人人感到振奋」。

但杜比告诉法新社：「干旱尚未结束。我们的土地极度干渴，我们某些地方已经3年没有降雨，其他地方则是5年，要让土壤恢复湿润将需要很长一段时间。」

水文学家相信，本周洪水泛滥是接下来将要发生事态的前兆，许多城市淹水，但乡间地区仍竭力对抗旱象恶化。

新南威尔斯大学水文学教授夏玛（Ashish Sharma）指出，当水积聚在坚硬地表，人们可能对大雨的影响产生「扭曲认知」。

尽管都市的人们面临洪水及财产损失，但乡间地区仍需要持续降雨，让干燥土壤吸饱水分后，雨水才会填满水坝。

在最近一次大雨期间，雪梨附近的水坝水位已大幅上升，部分地区经历过去30年来的最大降雨。

但在新南威尔斯州面临「枯竭」的多数干旱城镇，水坝水位的上升「微不足道」，新南威尔斯水务局（WaterNSW）发言人表示，大部分雨水流进河流，而非流入水坝。

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