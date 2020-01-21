（法新社墨尔本21日电） 本届澳洲网球公开赛列为男单头号种子的现任球王纳达尔，今天在首轮比赛旗开得胜。而近期状态不佳的俄罗斯女将莎拉波娃本次持外卡参赛，首轮便遭到淘汰，职业生涯陷入低谷。

纳达尔（Rafael Nadal）在本届澳网力拼打平瑞士天王费德瑞（Roger Federer）拥有的男单史上最多20座大满贯冠军纪录。纳达尔目前只差1冠，而费德瑞则在今年澳网寻求生涯第21座大满贯奖杯。

纳达尔今天身穿亮粉色无袖球衣搭配同色球鞋，在阳光普照的墨尔本拉佛球场（Rod Laver Arena）奋力挥拍，最后仅费时略多于2小时，就以6比2、6比3、6比0轻取玻利维亚选手德利恩（Hugo Dellien），整场比赛只丢5局。

纳达尔赛后受访时说：「这是个好的开始。首轮你只希望能赢，能以直落三赢球更好。」

除了纳达尔，费德瑞和上届澳网男单冠军、塞尔维亚名将乔科维奇（Novak Djokovic）也都挺进澳网第二轮。这3位天王过去14年包办澳网13座男单冠军，今年仍可能由他们其中一人夺得。

相较于33岁的纳达尔在2000年代、2010年代和2020年代都曾登上球王，现年32岁并拿过5次大满贯赛女单冠军的莎拉波娃（Maria Sharapova），状态则逊许多。

她今天在澳网女单首轮以3比6、4比6败给第19种子的克罗埃西亚选手薇琪克（Donna Vekic），生涯首次连续3场大满贯首轮遭到淘汰。

莎拉波娃饱受肩伤所苦，使得她今年澳网只能持外卡参赛。她赛后表示：「我可以谈论我的挣扎，以及我的肩膀带来的遭遇。但这么做真的不符合我个性。」10

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