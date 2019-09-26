此内容发布于2019年9月26日 下午9:50

（法新社华盛顿26日电） 美国情报圈一名举报总统川普不当行为的吹哨者身分仅少数人知情，举报内容可能威胁川普的总统大位，但美国政坛已有人赞扬举报者勇气可嘉，情报总监也说他照章行事。

6周前提出有关川普的爆炸性投诉内容在今天公开，川普和他的情报首长都不晓得举报者的姓名或职业，更别说是拿这回举报作为对川普启动弹劾调查的民主党人。

「纽约时报」今天引述知道举报者身分的人士指出，举报者是一名中央情报局（CIA）男性干员，一度被指派在白宫工作。这名吹哨者举发川普利用职权，施压乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelensky）调查美国前副总统拜登（Joe Biden）的黑历史。拜登目前是最可能在明年总统大选对决川普的民主党参选人。

俄罗斯干预2016年美国大选以助川普阵营的两年后，民主党就指控川普在寻求外国干预美国选举方面滥用权力。

这次的举报仅知这名吹哨者是美国情报圈的人。美国情报圈有16个不同的部门，共约10万人。

不过当中也显示，这名吹哨者是专业分析人员，深知东欧政坛与白宫关系密切。

掌管整个情报体系的代理国家情报总监马奎尔（Joseph Maguire）今天也表示：「我不知道这名吹哨者是谁。」

马奎尔说，此人是「照章行事」。他告诉众议院情报委员会：「我认为这名吹哨者一切都是按规矩来。」

众议院情报委员会主席谢安达（Adam Schiff）今天在关于举报一事的听证会上说：「我要感谢这名吹哨者拿出勇气。他们原本不必站出来。」

巴卡伊不会证实纽时报导吹哨者是CIA员工的说法，但他抨击纽时将此人置于险境。纽时引述巴卡伊的话报导：「所有报导任何可能查出这名吹哨者身分资讯的决定，都十分令人忧心且鲁莽，因为这会置此人于险境。」

「这名吹哨者有权匿名。」

非营利组织Whistleblower Aid昨天开设公开捐款网站，为这名「勇气可嘉」的吹哨者法律费用寻求资金，目前约有2900名捐款者，募款金额已破10万美元（约新台币312万元）。

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