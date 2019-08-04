此内容发布于2019年8月5日 上午12:20

（法新社英国惠利桥4日电） 英格兰中部一处拥有180年历史的老旧水坝在大雨过后恐面临溃堤风险，下游城镇居民紧急疏散，紧急应变人员今天漏夜在场待命。

大雨倾盆而下，托德布鲁克水库（Toddbrook Reservoir）部分坝堤1日出现塌陷，德比郡惠利桥镇（Whaley Bridge）1500多名居民已疏散到安全地区。

根据拥有这处水坝的运河暨河流信托（Canal and River Trust）表示，工作人员日夜不停使用抽水机抽出水坝内的水。今天以前，水位已经降低超过4公尺。

「我们提前规划，以确保我们漏夜抽水作业顺利，以降低预期降雨量的冲击。」

运河暨河流信托进一步表示，目前水库的有效蓄水量只有50%。

德比郡警方发表声明说：「目前正密切监控水库的水位，其中包括对坝堤及周遭基础建设的冲击。」

警方表示，一旦水位回到稳定水准，工程师得以评估坝堤塌陷程度，当局将决定当地居民或商家是否可以返家。

当地警局副局长史万（Rachel Swann）说：「目前水库的情况依然紧急，生命威胁仍旧高。」

英国新首相强生（Boris Johnson）2日访视这座水库时表示，这座拥有180年历史的老旧水坝需大幅重建。

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram 关注我们 Instagram