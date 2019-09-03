（法新社威尼斯2日电） 擅长感性唯美拍摄手法享誉影坛的香港电影导演杨凡，今天盛赞这块被誉为东方明珠的土地热爱自由，不过他期盼当地近来的动荡，能宛如1967年反殖民暴乱般迅速平息。

杨凡最新力作爱情动画长片「继园台七号」（No. 7 Cherry Lane）在威尼斯影展（Venice Film Festival）首映，这位影坛长青树赞扬港人民主情操根深蒂固。

继园台七号是以发生在1967年的动乱为背景，当时香港的左派领袖受到文化大革命的激励，发动大规模罢工、暴乱与炸弹攻击，51人不幸丧命。

动荡不安促使当时英国殖民统治者展开大规模改革，而香港成为所谓的「亚洲四小龙」之一，通常归功于殖民政府大刀阔斧的兴革。

现年71岁的杨凡说，1967年的冲突也是延续了数月，之后冲突神秘地迅速平息，犹如先前突然爆发般。

杨凡于青少年时从台湾移民到香港，他说，香港教导他自由的真谛。

杨凡表示：「当年台湾实施戒严，而我根本不懂『自由』的真谛，而在香港我确实感受到自由的气息，从海洋吹拂而来的风里有自由，真是太奇妙了。」

他说：「随后在1967年有股来自北方的力量（文化大革命），然后暴乱发生使得香港天翻地覆。」

杨凡回忆：「警方与英国部队试图平息这情势，但是无济于事，很奇怪的是，6个月后这鼓（动乱的）力量消失于无形。」

曾执导「流金岁月」（Last Romance）与「游园惊梦」（Peony Pavilion）的杨凡说：「我当年20岁，我在香港接受英国体系的教育，而且从来没人教我人权与民主。」

他表示：「52年后另有一股以人权与民主之名的莫名（动能）从某处窜出，使整个香港天翻地覆，我期盼这股力量也像1967年那样消失，香港能重回正轨。」

不过杨凡担忧，「潘朵拉的盒子已经打开了，所有的暴力、所有的邪恶都倾巢而出，不过我也相信盒里仍有留给香港的希望」。

尽管坚称这部耗费7年制作的「继园台七号」绝非预言性电影，导演杨凡坦承历史总是一再重演。

上周末香港发生数十年来最严重的暴力事件，抗议者向警察投掷砖块和汽油弹，警察则以催泪瓦斯、水炮车和警棍还击。

这场抗议运动源自于反对把嫌犯引渡至中国受审的「逃犯条例」修正案，如今则演变为针对北京支持的香港非民选特首更广泛抗议。（译者：曹宇帆/核稿：刘学源）

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