（法新社纽约24日综合外电报导）面临多名女子指控性骚扰的世界知名男高音多明哥（Placido Domingo）和纽约大都会歌剧院（Metropolitan Opera）今天发声明表示，多明哥取消在纽约大都会歌剧院未来所有演出。

素有「歌剧之王」之称的西班牙籍男高音多明哥，原定25日在纽约大都会歌剧院演出「马克白」（Macbeth），但就在登场前一晚宣布取消表演的决定。

根据法新社取得的纽约大都会歌剧院声明：「多明哥已同意取消未来在纽约大都会歌剧院的所有演出，立即生效。」声明也指出，一向是票房保证的多明哥也同意「他必须下台一鞠躬」。

多明哥在另一份声明中表示，事实上是他自己「要求取消的」。多明哥除了是家喻户晓的男高音外，还担任数间世界知名歌剧院指挥和导演，他27岁首度登上纽约大都会歌剧院。

多明哥说：「我强烈不赞同最近对我提出的指控，对人们处于未经正当程序下就遭谴责的风气我也感到忧心。」目前有20名女性指控被他性骚扰。

他说：「但经过考虑之后，我认为若我在马克白这部作品演出，会让舞台上和幕后同事付出的努力失焦。」

「因此，我要求退出表演，也感谢纽约大都会歌剧院领导阶层大方地答应我的要求。」还说他把最后的总彩排当作是在「纽约大都会歌剧院舞台上最后的表演」。（译者：陈昱婷/核稿：徐睿承）

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