此内容发布于2020年4月16日 下午10:05

（法新社巴黎17日电） 根据今天发表的一项研究，洗完手之后，应该使用纸巾擦干手部，以避免新型冠状病毒的传播。研究发现，和烘手机相比，纸巾擦手比较能移除因手部没彻底洗净而残留的病原体。

全球卫生当局都异口同声强调在对抗2019冠状病毒疾病（COVID-19）的防疫作战中，用肥皂和清水洗手的重要性。这波疫情已经造成全球超过14万4000人死亡。

受到污染的手是细菌传播的主要途径，藉由手部接触将病原体散播到门把、水龙头等物体表面，人们在碰触这些物体表面后，再用手来摸脸而导致感染。

英国里兹大学（University of Leeds）和里兹教学医院全民健保信托基金（Leeds Teaching Hospitals NHS Trust）合作的一项小型研究显示，如果没有适当洗手，以纸巾擦干是移除手上残留微生物比较有效的方式。

以里兹大学的穆拉（Ines Moura ）为首的研究人员表示：「我们相信我们的研究结果和控制目前在全球蔓延的新型冠状病毒有关联。」

「洗完手后干燥手部的方式应该以纸巾擦拭比较好，如此可以降低病毒污染和传播的风险」。

在研究中，4名志愿者的手中有噬菌体，他们在洗手时未把噬菌体洗掉。噬菌体是一种病毒，能够感染细菌，但对人体无害。

然后他们以纸巾或烘手机干燥手部，再触摸门把、电话、阶梯扶手、听诊器等物体表面。研究人员发现纸巾和烘手机干燥手部都可降低手部污染。

但在取样的11个物体表面中的10个发现到，烘手机干燥手部后遗留的环境污染比较多。

用烘手机干燥手部后触摸的表面全都发现微生物，污染程度平均是使用纸巾干燥手部的10倍高。

这项研究原本预定在今年的欧洲临床微生物暨感染症会议（European Congress on Clinical Microbiology and Infectious Diseases, ECCMID）上发表，但这项原订本月在巴黎举行的会议因疫情关系取消。

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