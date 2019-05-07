此内容发布于2019年5月7日 下午11:20

（法新社丹佛7日电） 美国2名男性歹徒今天持枪闯入科罗拉多州丹佛（Denver）地区一间特许学校扫射，造成1名学生丧生另外7人受伤，犯嫌随后遭逮捕。

道格拉斯郡（Douglas County）警长办公室推文说，一名18岁学生不幸丧生。警长普尔洛克（Tony Spurlock）稍早表示，没有教职员受伤，伤者均为学生，最年轻的仅15岁，当中有不少人伤势危急，正在接受手术治疗。

两名犯嫌已遭拘留，其中一人为成年男子，另一人为年轻男性。两人都是该校学生。此外没有其他嫌犯。

警长进一步表示，两人「走进校园深处，分别从两处不同地点攻击学生」。警长还说：「我们没有关于谁是（犯嫌）下手目标的资讯。」

另一名妈妈告诉「丹佛邮报」（Denver Post）：「我只强忍着不吐出来或哭泣。」

儿子就读该校2年级的琼斯（Brian Jones）则表示，「大家神经都超紧绷的…很多家长和小孩都哭了。」

事发时，现场部署大批警力，学校一度封闭数小时，直到约莫下午3时（台北时间8日凌晨5时）才解除封锁。

今天出事的学校距离可伦拜高中（Columbine High School）仅8公里。1999年4月20日，两名青少年持枪闯进可伦拜高中，屠杀12名学生和1名教师。

可伦拜高中血案后，美国一再传出校园枪击案，根据「华盛顿邮报」调查，迄今有233所学校的约22万6000名学生曾看到或听到枪击。（译者：王品轩/核稿：蔡佳敏）

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