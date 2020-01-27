此内容发布于2020年1月27日 上午9:35

（法新社利马26日电） 秘鲁今天举行国会大选，初步开票结果显示，前总统藤森谦也（Alberto Fujimori ）之女藤森惠子（Keiko Fujimori）领导的反对党惨败，失去国会最大党地位。

全球市场研究调查公司易普索（Ipsos）的快速统计显示，藤森惠子领导的人民力量党（Popular Force）得票率从2016年的36.3%掉到只剩6.9%。

人民力量党在2016年国会选举曾拿下130席中的73席，成为国会最大党，但根据目前开票预估，人民力量党这次将少于20席，沦为国会第六大党。

根据易普索，人民行动党（Popular Action）将成为第一大党，预估得票率是10.1%。但根据初步开票结果，中间派紫色党（Partido Morado）以14.42%得票率暂居第一。

秘鲁中间偏右总统毕斯卡拉（Martin Vizcarra）将获得重大胜利。毕斯卡拉去年9月解散国会，宣布提前国会大选，以解决行政部门及国会间的政治危机。

这次选举预计产生由几个中间派政党主导的国会，更有可能通过毕斯卡拉的反贪腐改革。这项改革过去曾受人民力量党阻挠。

毕斯卡拉表示，他希望与新国会建立「负责而成熟的关系，寻求能让秘鲁受益的共识」。

「人民力量党」失去大量席次，似乎是因为藤森惠子牵连巴西建设公司Odebrecht的庞大贪腐丑闻而付出代价。

藤森惠子被控从Odebrecht收取120万美元的非法政党资助，以参加2011年总统大选，结果失利败选。

Odebrecht已坦承，自2004年起向秘鲁官员支付至少2900万美元贿款，并且贿赂过4名前总统。

藤森惠子之父藤森谦也曾在1990至2000年担任总统，因违反人道和贪腐罪名遭判刑25年，目前还在服刑。

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