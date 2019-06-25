此内容发布于2019年6月25日 下午10:50

（法新社华盛顿25日电） 美国海关与边境保护局在德州一间移民儿童安置中心被爆环境奇差，孩童情况堪忧，代理局长桑德斯今天宣布请辞。

据多家美国媒体取得的辞职信，两个月前甫接下代理局长职务的桑德斯（John Sanders）在信中表示，他预计在7月5日离开职位。

边境保护局在德州克林（Clint）一间收容移民儿童的安置中心，日前刚被爆出收容人数爆满、卫生环境堪忧，种种迹象都凸显美墨边境逮捕人数激增，造成资源不足应付的窘境。

律师、医师等人组团参访位在艾尔帕索（El Paso）东南方约30公里的设施后，上周对外示警，说设施内安置超过300名孩童。

约250名儿童昨天被转往他处后，海关与边境保护局官员表示，今天又有约100多人被送回原安置中心。

随团造访该收容设施的人权观察（Human Rights Watch）研究员朗恩（Clara Long）说：「在我面前的3岁孩子，头发杂乱并干咳着，穿着脏脏的长裤，双眼因为疲累而几乎睁不开。」

朗恩说：「过去3周来，他在美国海关与边境保护局铁牢笼和小房间中唯一的监护人…是他11岁的哥哥。」

朗恩说：「克林收容中心的儿童告诉我们，他们无法定期洗澡、洗衣服。有些人甚至说，别说一连数周都没沐浴过，连个肥皂都没有。」

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