（法新社纽约25日电） 两支纽约警察被人蓄意泼水的影片在网路疯传，引发美国民众热议；美国总统川普今天也加入口水战。

影片是两起不同事件，分别发生在上周末热浪席卷大片美国地区并创下高温纪录之际。

在其中一支影片里，两个警察在走过布鲁克林区时被当地居民用水泼得一身湿；另一影片里，警员接获报案前往哈林区（Harlem）逮人时同样遭受泼水，其中一名员警甚至被水桶砸头，而路人在一旁喝采。

川普推文说：「我敬爱这个伟大国家里的全体执法人员；发生在纽约市的纽约市警局员警被泼水一事，完全是个耻辱。」

接着他还挖苦纽约市长白思豪（Bill de Blasio）：「是时候@纽约市长@白思豪该为那些保护我们生命、竭诚服务我们的人挺身而出了吧！」白思豪有参与2020总统大选民主党内初选角逐。

川普的盟友、共和党籍的前纽约市长朱利安尼（Rudy Giuliani），在市长任内实施「零容忍政策」，连轻微不法都不放过。朱利安尼这次也指控白思豪助长对员警「不敬」。

白思豪和纽约市警局虽也谴责两起辱警事件，但白思豪也在推特向川普等人反呛，声称他任内缔造犯罪率新低纪录，「因为我们一直致力消除警察和民众之间的隔阂」。

两起泼水事件也引发人们热议员警忍受无礼对待程度及何时该逮人。有些人在网路上赞美那些员警没有升高冲突，有些人则认为他们不应该容忍这些奚落。

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