（法新社纽约12日电） 纽约知名地标帝国大厦位在102楼的最高观景台经历10个月翻修后，今天重新对外开放。新的观景台提供全新360度环景视野，让游客对这里原已令人惊艳的纽约市景留下更难忘经验。

全球最知名摩天高楼之一帝国大厦（Empire State Building）的「顶层平台」（top deck）翻修工程，是属于4阶段翻新计画的第3阶段。计画总额达1亿6500万美元（约新台币51亿元），于4年半前动工，目的是改善游客经验。

帝国大厦顶层平台位在381公尺高处，翻新工程于今年1月开始，观景台四周超过1.1公尺高的墙原本阻碍部分视野，如今全都改成透明玻璃。

此外，观景台的电梯井现也改成透明玻璃，让游客在抵达后电梯门尚未开启前就能享受无敌景观。不仅如此，透明电梯井也让游客无论站在观景台的任何角落，都能看到360度环景。

观景台主管贾济（Jean-Yves Ghazi）表示：「这里的视野原本受遮蔽，102楼翻新工程的策略是尽可能减少视线阻碍，让游客能大大提前欣赏到景观。这里是从纽约的心脏饱览整个纽约市的地点。」

帝国大厦翻新计画的前2阶段工程，分别是让游客和工作人员有新的不同出入口，以缩短游客排队时间；以及在一楼开设一个新的博物馆。第4阶段工程则是在80楼设立一个新的观景台，预计今年底完工。

至于经常出现在电影里的帝国大厦「主要平台」（main deck）观景台，则位在86楼，这里能让游客到室外体验。（译者：张正芊/核稿：陈昱婷）

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