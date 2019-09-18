此内容发布于2019年9月18日 下午12:20

（法新社纽约18日电） 纽约联邦准备银行今天连续第2天执行所谓附买回操作，为美国金融市场注入750亿美元（约新台币2兆3200亿元）资金活水，以免短期借贷利率超出中央银行的目标范围。

由于美国各银行急于填补准备金，导致资金市场突然出现现金短缺，纽约联邦准备银行（Federal Reserve Bank of New York）于是采取这波紧急干预行动，盼让市场的隔夜拆款利率维持在联邦准备理事会（Fed）的2.0%-2.25%目标范围内。

联准会订定的目标利率范围，协助车贷到房贷等所有种类放款的利率设定，因此是用来将货币政策导入更广泛经济的重大工具。但资金市场爆发现金短缺，会威胁到联准会对这项关键工具的控制。

纽约联准银行昨天创11年来首度执行所谓附买回操作（repo operation），提供750亿美元额度，结果仅用到530亿美元。反观今天也提供750亿美元，却接获总额800亿美元申请，呈现供不应求情况。

美国金融体系之所以爆发现金短缺，由若干因素同时出现造成，包括企业因缴税而提领大笔资金，以及政府大增公债发行。

另一方面，联准会今天稍晚将作出最新货币政策决定，外界预期将宣布今年第2度降息，好让受到美中贸易战影响的美国经济能够继续成长。

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