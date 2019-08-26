此内容发布于2019年8月26日 上午7:35

（法新社缅甸贵街26日电） 一架军用直升机在缅甸东北部城镇贵街上空盘旋，救护车在潮湿且空无一人的道路上行驶，运送援助物资给数千名居民，他们因叛乱分子与军方之间的新冲突而流离失所。

烧毁的汽车与子弹壳散落在通往缅甸掸邦（Shan State）城镇贵街（Kutkai）的路上，这个小镇周围山岭和罂粟田环绕，还有各路少数民族武装团体，他们为争取更多自治权和加紧控制土地与资源而战。

曾任老师的63岁居民巴伊（Ba Yi）在修道院避难时说：「我们仍然害怕回家。」他又说：「每当我听到爆炸声，我都想逃走。」

这个靠近中国边境的地区几十年来因武装冲突而遭撕裂，缅甸民主运动领袖翁山苏姬（Aung San Suu Kyi）在2016年就职时曾承诺确保和平。

专家相信此地也是世界上最大的甲基安非他命（methamphetamine）制造区，这助长了复杂的冲突。

叛乱分子本月稍早袭击一所军事学院和警察前哨基地，造成至少15人丧生后，这个地区战事升高。军方宣称这些攻击行动是为报复当局扫荡毒品。

民间团体表示，超过2000人流离失所。

18岁的学生劳彬（Lyaw Aye Pwint）说：「即使我想回家，我也不能回去...村里的状况并不平静。」（实习编译：曲育贤/核稿：林治平）

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