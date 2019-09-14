此内容发布于2019年9月14日 上午5:50

（法新社洛杉矶13日电） 「华尔街日报」报导，美国司法部已对美国奥运代表团屡传性侵事件展开调查。这是最新一个联邦政府机构对美国奥运组织的失能进行调查。

这起调查主要锁定美国体操联盟（USA gymnastics），起源是长期担任联盟队医的纳沙（Larry Nassar）爆发性侵丑闻。他被控性侵350余名未成年少女和年轻女性，包括曾夺得奥运冠军的道格拉斯（Gabby Douglas）、芮斯曼（Aly Raisman）和拜尔斯（Simone Biles）。

纳沙已被捕，并依持有儿童色情图像罪和性侵罪名遭到起诉。他认罪后被判处形同终身监禁的徒刑，目前正在服刑。

华尔街日报（The Wall Street Journal）的报导并未说明调查何什时开始或预期何时结束，仅引述消息人士表示，美国司法部「为对出现广泛的儿童性侵事件迹象做出回应」，正在调查「奥运体系的大规模失能」。

华尔街日报还说，检察官已询问部分证人，并向美国安全运动中心（US Center for Safesport）取得文件。2年前成立的美国安全运动中心专门处理美国体坛通报的性侵案件。

美国奥委会（USOPC）执行长赫许兰（Sarah Hirshland）和主席里昂（Susanne Lyons）在今天下午的记者会上，皆拒绝回答报导相关问题。

美国奥委会发言人琼斯（Mark Jones）则在预先准备的声明中表示：「每起关乎运动员可能或确实遭到性侵的事件，都应该加以彻底调查。我们已配合政府机关的所有调查，并将持续这么做。」（译者：侯文婷/核稿：张正芊）

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