此内容发布于2019年7月24日 下午9:50

（法新社华盛顿24日电） 美国总统川普今天在任内第3度动用否决权，驳回国会3项决议案。这3项决议案原用来禁止对沙乌地阿拉伯、阿拉伯联合大公国等涉及叶门战争的国家贩售约80亿美元的武器。

川普致函联邦参议院，说明他动用否决权的原因。他说，这3项决议案「会削弱美国全球竞争力，损害我们与盟国及伙伴间共享的重要关系」。

川普政府5月采取非同寻常的步骤，绕过国会批准这些军售案，但国会6月通过决议案来禁止对沙国、阿联军售，赏了川普一个大耳光。

国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）先前表示，政府的作为是在因应沙国宿敌伊朗引发的紧急情况。

但共和党籍联邦参议员在内的数名国会议员表示，国会有权不同意军售，政府没有正当理由绕过国会。

联邦参议员葛兰姆（Lindsey Graham）上月严词抨击利雅德当局，表示他对军售案投下反对票，希望藉此「向沙乌地阿拉伯传达一个讯息，即如果你们执意按照目前的方式行事，就没有战略关系的发展空间」。

葛兰姆指的是沙国记者哈绍吉（Jamal Khashoggi）去年在土耳其遭沙乌地特工残杀案。哈绍吉案激怒美国国会议员，并在沙乌地与西方国家间掀起全面危机。

批评人士也说，向沙国军售案只会加剧叶门战争。

叶门战争中，沙乌地阿拉伯率领有美国做后盾的联军，成员包括阿联军队，来对抗有伊朗撑腰的青年运动（al-Huthis）叛军。

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