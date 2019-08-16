此内容发布于2019年8月16日 下午12:35

（法新社华盛顿16日电） 美国共和党籍联邦参议员卢比欧（Marco Rubio）今天证实，白宫已推进军售台湾80亿美元F-16战机计画，然而此举可能触怒北京。

美国参议院外交委员会共和党籍资深议员卢比欧表示：「本人肯定行政部门着手对台湾出售F-16战机，在中国政府和中国共产党企图扩张在此地区威权影响力的情况下，美国透过经常和一贯的支持来持续强化我们与民主伙伴台湾之间的战略关系，攸关重大。」

「这个作法是支持台湾自我防卫努力的重要措施，本人吁请国会参议院外交委员会以及众议院外交委员会迅速推动这项重大军售案的进程。」

法新社报导，由于中国军机在台海上空活动增加，台湾计划升级空防能力。

台湾在1992年向美国军购较旧型F-16战机，期间曾数度进行升级。

制造商洛克希德马丁公司（Lockheed Martin）指出，这型F-16 Block 70/72战机拥有之前制造的战机不具备的多项航空电子设备，武器和雷达技术。

洛克希德马丁表示，这型F-16战机结构更强，能「一路飞越并战到2070年，甚至更久」。

台湾今年稍早要求购买这型飞机，这项军售交易须经美国国务院和国防部审核并送交参、众两院外交委员会批准后，再送回国务院定案。（译者：徐睿承）

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