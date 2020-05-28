此内容发布于2020年5月29日 上午12:20

（法新社华盛顿28日电） 美国国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）今天表示，美国将采取行动，以防中国学生涉及间谍活动。外界预料，美国总统川普即将宣布相关政策与措施。

美、中近来紧张关系升高，双方在香港地位和新型冠状病毒疫情等议题上交锋。川普稍早表示，他将在明天召开记者会说明对中政策。

「纽约时报」报导说川普考虑驱逐数以千计中国研究生，蓬佩奥被问到此事时说，中国学生「不应该在我们的学校从事间谍活动」。

蓬佩奥告诉福斯新闻频道（Fox News）：「我们知道我们有此挑战。我相信川普总统会采取行动。」蓬佩奥不愿透露明天是否会公布相关措施。

蓬佩奥说：「我们有责任义务，确保来这里的学生是来读书…不是代表中国共产党做事。」

纽时报导说，川普政府考虑撤销数以千计与中国军方有关的中国研究生签证。

此举势必会引发各大学批评声浪，尤其他们的收入愈来愈仰赖外国学生的学费，而中国和印度学生占最大宗，且各校早已受到2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情停课严重影响。

亚裔美籍维权人士长久以来忧心，中国学生一旦遭到锁定，势必波及他们的社群，亚裔美国公民将遭遇不合理的怀疑眼光。

蓬佩奥被问到这方面的疑虑时说：「这不是红色恐慌，也不是种族主义。中国人是很棒的民族。」

他说：「这像是苏联时代，这是一个对美国构成真正威胁的共产党专制政权。」

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