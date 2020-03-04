此内容发布于2020年3月4日 上午3:20

（法新社华盛顿3日电） 美国高阶卫生官员今天表示，华府可能启动紧急法，替感染武汉肺炎却没有健康保险的病患，支付医疗费用。

美国公共卫生专家警告，目前全美大约有2750万民众没有健保，可能缺乏就医意愿，不但危及自身健康，更会成为防疫缺口。

美国卫生及公共服务部官员卡德里克（Robert Kadlec）今天告诉联邦参议院，政府正在讨论是否启动史塔福法（Stafford Act），允许无健保病患的医疗费用由联邦政府来支付。

根据史塔福法，提供无健保病患医疗照顾的院所，可以获得政府拨付以医疗补助（Medicaid）费率110%计算的费用。Medicaid是美国政府提供低收入户的公营保险。

「我们目前正在和美国联邦医疗服务中心（Centers for Medicare and Medicaid Services）进行初步的讨论，以了解是否可以这样的方式来运用，并且确实发挥作用。」

美国总统川普在前往国家卫生研究院听取武汉肺炎疫情简报时，也触及这个议题。

川普告诉媒体：「我们正密切关注整体的情势。为数不少的人缺乏保险的保障。」

在美国通过俗称「欧巴马健保」（Obamacare）的平价医疗法后，没健保的美国民众从2010年的高点4650 万人逐渐滑降，但近年又开始攀升。

美国2018年没健保人数，从前一年的2560万人，攀升至2750万人左右，占总人口约8.5%。

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