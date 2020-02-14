此内容发布于2020年2月14日 上午6:50

（法新社休士顿13日电） 美国亿万富豪彭博近日展开魅力攻势，试图让黑人选民相信，他是合适的民主党总统候选人，能在今年11月的大选上与现任总统川普一较高下。非裔选民在民主党政治扮演重要角色。

彭博（Michael Bloomberg）今天在德州召集支持者，身为前纽约市长的他把焦点放在3月3日「超级星期二」（Super Tuesday），届时将有14个州、美属萨摩亚和海外民主党人士在民主党总统初选投票。

这是彭博参与角逐民主党总统候选人提名以来，第6度造访德州。

彭博在非裔士兵博物馆（Buffalo Soldiers National Museum）展开「麦可（彭博的名字）为非裔美国人服务」（Mike for Black America）竞选活动。

彭博说：「这个月，我们回望过去，并一起庆祝黑人历史，因为黑人历史就是美国历史。」

彭博在德州设有19个竞选办公室，并在此区雇用150名员工。因此，相较于其他候选人，彭博在德州有更多曝光机会。

德州是左右民主党党内初选结果的关键，因为德州有228张党代表票，比2月举行初选的州所加起来的党代表票总数还多。彭博选择不参与2月总统初选。

要获得民主党总统提名，参选人必须获得3979张党代表票过半的1990张。（译者：李宛谕/核稿：陈昱婷）

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