（法新社华盛顿26日电） 即使2019冠状病毒疾病（COVID-19）大流行造成全国许多运作停摆，美国太空部队今天仍启动首次国家安全任务，把一颗超安全（ultra-secure）军事通讯卫星送上轨道。

美国航太设备制造商洛克希德马丁公司（Lockheed Martin）的先进极高频（AEHF）卫星，于当地时间下午4时18分（格林威治时间20时18分）在佛罗里达州的卡纳维尔角（Cape Canaveral）由擎天神5号551型（Atlas V551）火箭搭载发射。

这颗名为AEHF-6的卫星，是洛克希德马丁公司先进极高频卫星系列中的第6颗，也是最后一颗。

另5颗同系列卫星陆续于2010年到2019年发射，AEHF-6卫星明天将抵达与地球同步旋转的轨道，于格林威治时间约4时加入其他卫星的行列。

洛克希德马丁公司表示，此一卫星群为「在地面、海上和空中平台的战略需求及作战人员提供全球性、可存续、受保护的通讯能力」。

洛克希德马丁公司进一步提到，卫星群也「为高阶领导层在各种程度的冲突中，提供与军队联系的可存续通讯线路，包括核子战争」；此外，这套系统具有加密功能，被拦截及侦测的可能性低，防干扰，还能穿透核武器造成的电磁干扰。

白宫去年12月宣布成立新的美国太空部队（United States Space Force）军种，总统川普说，太空是「世界上最新的战斗场域」。（译者：曾依璇/核稿：徐睿承）

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