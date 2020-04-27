此内容发布于2020年4月28日 上午12:20

（法新社华盛顿27日电） 美国国务院今天表示，已准备好承认以色列并吞约旦河西岸大半地区，但也要求以色列新成立的联合政府与巴勒斯坦谈判。

以色列在一年内历经3度国会选举，现任总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）及对手甘茨（Benny Gantz）都未能取得执政所需的多数，后来双方达成权力共享协议，共组联合政府，才打破僵局。

尼坦雅胡矢言推动并吞约旦河西岸地区的计画，而巴勒斯坦人表示，此举会关上「两国解决方案」的大门。「两国解决方案」是美国促进以巴和谈的主要方针，即以色列与巴勒斯坦各自建立政府，和平共存。

美国总统川普今年一月阐述中东和平计画时，同意以色列并吞西岸地区；根据尼坦雅胡与中间派甘茨的政治联盟协议，以色列内阁在行动前会谘询美方。

美国国务院发言人说：「一如我们一向明确表示，我们准备好承认以色列扩张以色列主权的行动，以及把以色列法律适用范围扩大到预见将成为以色列国家一部分的西岸地区。」

发言人说，这一步「会在符合川普总统愿景中阐述的想法，即以色列政府同意与巴勒斯坦人协商的脉络下进行」。

川普的福音派基督教死忠选民坚定支持以色列，他在过去3年间任尼坦雅胡予取予求。

川普的中东和平计画将允许以色列并吞约旦河西岸的犹太人屯垦区，并一路行使主权到约旦边界，但全世界都认为此举违法。

另一方面，巴勒斯坦人可获得一个具主权但去军事化的国家，还可获得大量投资；巴勒斯坦国的首都可设在耶路撒冷郊区，而这个备受争议的圣城将完全置于以色列主权之下。

国务院发言人说：「这是前所未见、对巴勒斯坦人高度有利的良机。」

然而巴勒斯坦人认为这种愿景有失公允，拒绝与川普政府协商；欧盟也批评川普的计画实现不了「两国解决方案」。

由中东、北非阿拉伯国家组成的阿拉伯联盟（Arab League）规划这周举行视讯会议，讨论以色列的并吞计画。在以色列联合政府协议下，最快可能7月就采取并吞行动。

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