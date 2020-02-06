此内容发布于2020年2月6日 下午10:05

（法新社美国曼彻斯特6日电） 美国民主党展开总统选举候选人提名程序，首站在爱阿华州。角逐者桑德斯与布塔朱吉今天都宣称在混乱的爱阿华州党团会议中拔得头筹，而愤怒的党主席下令检视投票结果。

爱阿华州于3日举办党团会议，即投票选出总统候选人的一种方式。

在目前公布的投票结果中，左派的佛蒙特州联邦参议员桑德斯（Bernie Sanders）与印第安纳州南本德市（South Bend）前市长布塔朱吉（Pete Buttigieg）差距相当微小。

布塔朱吉根据爱阿华州的党代表票数，自行宣布胜出，这些党代表将出席7月的民主党全国代表大会；而桑德斯是依据民众票数宣称自己获胜。

党团会议举办后已过了3天，最终结果尚未出炉，已有人怀疑投票精确性。

民主党主席培瑞斯（Tom Perez）今天终于出面要求检视党团会议投票结果；这次结果因技术问题，令人尴尬地出了错。

他在推特（Twitter）表示：「真是够了，为了确保大众对投票结果的信任，我要求爱阿华州民主党立即展开复查。」

培瑞斯说，复查是要查验每场党团会议的结果，不只是全面重新计票。

从爱阿华州1765个选区回报的97%票数来看，布塔朱吉在党代表投票中以26.2%险胜桑德斯的26.1%。

进步派的麻萨诸塞州联邦参议员华伦（Elizabeth Warren）获得18.2%；前副总统拜登（Joe Biden）取得15.8%；明尼苏达州联邦参议员克罗布查（Amy Klobuchar）则有12.2%。

桑德斯今天在新罕布什尔州（New Hampshire）强调，他比其他角逐者多拿到6000张民众选票。民主党提名程序的下一站就在新罕布什尔州。（译者：曾依璇/核稿：徐睿承）

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