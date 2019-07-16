此内容发布于2019年7月17日 上午12:50

（法新社雅典16日电） 希腊警方今天表示，克里特岛（Crete）27岁农夫承认奸杀美国分子生物学家伊顿（Suzanne Eaton），并将她弃尸在一处二战废弃地下碉堡。

克里特岛警察局长拉古达基斯（Constantinos Lagoudakis）告诉记者：「主嫌已招供。」而警方新闻发言人帕帕桑纳修（Eleni Papathanassiou）则说：「动机是性侵。」

当地检方已依过失杀人、性侵及持有非法武器起诉这名凶嫌。这名已婚男子育有两名子女，并且是当地牧师的儿子，他19日料将出庭受审。

任职于德国德勒斯登大学（Dresden University）马克斯普朗克研究所（Max Planck Institute）的伊顿2日失踪，8日被发现陈尸在克里特岛第2大城哈尼亚（Chania）附近的二战废弃地下碉堡内。

59岁的伊顿为开科学研讨会前往克里特岛，大家本以为她出去慢跑，但迟迟未归后，同事才向警方报案。警方表示，她没有携带电话。

警方表示，嫌犯在乡间小路碰上伊顿，为使她无法行动，两度开车撞她。

他把她放到后车厢，开车前往萨穆多荷里（Xamoudochori）附近偏远的地下碉堡，并在那里性侵她，完事后，将她从地下碉堡的通风井推下弃尸。

验尸官认为，伊顿因窒息而死，但警方今天没有清楚表示她是遭闷死还是死于伤势。警方说：「法医验尸后发现，死者脸部及肋骨多处骨折，双手则有伤势。」

警方表示，洞穴探险家在伊顿失踪6天后发现她的遗体。

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