此内容发布于2019年7月24日 下午5:05

（法新社华盛顿24日电） 美国联邦贸易委员会（FTC）今天重罚社群网站龙头脸书（Facebook）创纪录的50亿美元（约新台币1554亿元）。这项内容广泛的和解协议要求脸书修补隐私管控并加强监督。

FTC表示，这是就侵害消费者隐私对企业祭出的历来最大金额罚款，也是美国政府对任何违规行径施加的最大规模惩罚之一。

协议中规定脸书必须在董事会设立隐私委员会，成员要由立场超然的监督委员会任命。FTC发布声明说，这将终结脸书执行长祖克柏（Mark Zuckerberg）可以「不受限制掌控」隐私问题决定的局面。

FTC主席塞门斯（Joe Simons）发表声明说，要解决各界对脸书滥用用户个资的忧虑，这项罚款堪称适当。他指出：「50亿美元罚款金额之大，以及（脸书）必须采取的全面补救措施，在FTC历史上前所未见。」

他又说：「补救措施用意不只在惩罚未来的违规行为，更重要的是要改变脸书整个隐私文化，减少持续违规的可能。」

依据协议，脸书执行长和高层必须每季向FTC提出证明，显示公司遵守保护隐私计画，每年也必须提出一次证明。

协议中还规定，脸书必须对每项新产品或修改过的产品以及各项措施进行隐私复审，才能够付诸运用，这也涵盖WhatsApp和Instagram的服务。

不同意协议的委员史劳特（Rebecca Slaughter）发布声明说，这项和解似乎让脸书和主要高层免于负责。她主张，政府应该要将脸书告上法院。

电子资料保密中心（Electronic Privacy Information Center）的罗登柏（Marc Rotenberg）认为，FTC这项行动「太小也太慢」。

他说：「美国消费者不能再等上10年，才等到FTC对侵犯他们隐私权的公司采取行动。国会应该迅速推动设立保护资料的机构。」

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