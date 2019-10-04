此内容发布于2019年10月4日 下午11:50

（法新社旧金山4日电） 社群网站龙头脸书（Facebook）力推的Libra加密货币遭受监管机关强烈质疑，线上交易支付平台先驱PayPal今天表示，公司不再是Libra监督联盟的成员。

总部设于加州的PayPal告诉法新社：「PayPal现在决定不再参与Libra协会（Libra Association）。我们还是对Libra的抱负表达支持，期盼朝未来合作的方向持续对话。」

国际反对发行Libra的声浪高涨，多国中央银行、政府与监管机关都对脸书的新加密货币提出抗议，并对脸书的管理方式提出质疑。

脸书6月公布Libra计画，宣布2020年发行的Libra将与一篮子货币资产挂钩，以防Libra跟比特币（Bitcoin）等虚拟货币一样，出现币值剧烈波动状况。

总部设于日内瓦的非营利组织Libra协会，将监督以区块链为基础的加密货币Libra，维持真实世界的资产储备，以保持币值稳定。

脸书将Libra设想为新的全球加密货币，承诺将发行稳定的虚拟货币，能在智慧型手机上使用，将十亿多名「没有银行帐户」的民众拉进金融体系。

移民每年将数百亿美元的金钱汇给家乡亲友，PayPal是这个产业的一员。

万事达卡（Mastercard）、Visa等参与监督脸书加密货币Libra的金融业伙伴，据报在监管机关提出严厉批评并向协会成员索取相关资讯时，变得有点犹豫。

Visa执行长凯利（Alfred Kelly）8月接受财经媒体CNBC访问时说，公司曾与Libra协会签了一封不具约束力的意向书，但「不是任何组织的成员」。

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