此内容发布于2019年6月4日 上午12:50

（法新社伦敦3日电） 美国总统川普今天抵达伦敦展开为期3天的国是访问，英国女王伊丽莎白二世（Elizabeth II）设宴款待，川普大赞女王是「非常伟大的女性」。

英国布下红毯迎宾，王室成员与川普夫妇在白金汉宫（Buckingham Palace）宴会厅共进丰盛晚餐；川普和高龄93岁的女王双双赞扬英美间的共同联系。

然而并非所有英国人都热烈欢迎川普，抗议团体已摩拳擦掌，准备明天发起大规模示威行动。反对派政治人物杯葛这场国宴，而川普在访英前，就已和伦敦市长沙迪克汗（Sadiq Khan）隔空笔战。

女王向川普夫妇举杯前说：「当我们展望未来时，我有信心，我们共同的价值观与利益将使我们继续团结。」

「今晚，我们庆祝数十年来有助确保两国人民安全和繁荣的联盟，我也相信这样的联盟会持续存在很多年。」

川普则简述女王修复军用卡车引擎的故事，赞赏她对二战的贡献。

他说：「那位年轻技师是未来的女王，一位非常伟大的女性。我们两国的联系在那场大战后永远留存。」

「我们表扬我们共同的胜利和传统，同时也肯定了将让我们长久团结的共同价值观，也就是自由、主权、自决、法治以及全能上帝赋予我们权利的出处。」

川普还说，女王是「这些无价传统的象徵」，她体现了英国的「尊严，责任和爱国主义」。（译者：刘文瑜/核稿：卢映孜）

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