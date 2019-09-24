此内容发布于2019年9月24日 上午10:20

（法新社伦敦24日电） 英国最高法院今天裁定，首相强生在英国脱欧期限将届前要国会休会的决定不合法，这项裁定对强生的威信是一大打击，恐将使得原已曲折的脱欧进程更为困难。

不过，目前还不清楚这项裁定对英国脱欧会有何影响。以下是今后几周可能出现的几种状况：

●强生辞职

最高法院法官一致裁定，强生（Boris Johnson）在英国预定10月31日脱欧前要国会休会5周，这种行为不合法，而且国会长期休会恐将「不利或妨碍国会执行宪政职权」。

在野工党党魁柯宾（Jeremy Corbyn）呼吁强生「知所进退」，获得其他政界人士呼应。不过，强生7月才上任首相，可能会抗拒逼退呼声。

虽然强生在国会中处于弱势，民调显示，他为了英国脱欧和国会议员奋战，其实已使得他的人气上升。

●延后脱欧

除非英国再向欧洲联盟要求延后脱欧时间，并且获得欧盟另外27国领袖同意，英国预定10月31日脱欧。强生希望如期脱欧，但许多国会议员担心，他扬言无协议脱欧若成真，恐将造成重大混乱。

国会议员本月稍早通过法律，规定强生若未与欧盟达成协议，或未能说服国会同意在10月19日无协议脱欧，则必须要求将英国脱欧时间延到2020年1月31日，而且还可以选择进一步延后。

不论强生是否留任首相，这项法律都将有效。

●达成脱欧协议

强生如果能设法及时与欧盟达成协议，而且获得国会多数议员同意，仍可能赶在10月31日期限脱欧，但这是个很艰难的任务。

前任首相梅伊（Theresa May）去年与欧盟达成脱欧协议，但3度遭国会否决。强生原本希望他威胁要无协议脱欧后，会打动欧盟重开谈判，但欧盟领袖指控强生政府未能提出任何具体的替代方案。

然而，强生仍认为有可能在欧盟各国领袖10月17至18日在布鲁塞尔举行高峰会前达成协议，及时于10月31 日脱欧。

●无协议脱欧

英国3年多前举行脱欧公投，结果以些微差距通过脱欧。强生曾放话说，他宁可「死在沟渠里」，也不愿延后脱欧。

内阁大臣说，他们将找出国会议员所通过法律的漏洞，设法达成无协议脱欧，但他们坚持仍会遵守法律。

强生宁可下台也不愿要求延后脱欧，但得由其他人提出这项要求，或是政府官员，或是反对党政治人物。

欧盟领袖有可能因为厌倦英国的推拖搪塞而拒绝接受，但他们也不想被怪罪造成英国无秩序脱欧的乱局。

●提早大选

强生上任时，保守党在国会下议院拥有的多数优势原已很少，他将21名在表决禁止无协议脱欧法案时倒戈的党籍议员开除党籍后，更是失去多数地位。

他曾要求在10月31日前举行大选以化解僵局，但反对党拒绝支持，大选动议未能过关。

工党表示，唯有在撤除无协议脱欧选项的情况下，才会支持举行大选。评论家预期大选可能在11或12月举行。

强生下台也无法启动大选，他必须要获得2/3下院议员支持通过大选动议。

●英国脱欧取消

如果英国提前大选，强生又赢得胜利，或是能与疑欧派的脱欧党（Brexit Party）结盟，他仍可能在今后几个月强行推动无协议脱欧。

但工党若胜选，则已承诺会重新举行公投，其中一个选项是留在欧盟，这可能使得英国脱欧取消。

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