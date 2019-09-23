此内容发布于2019年9月24日 上午12:35

（法新社帕耳马23日电） 英国老牌旅行业者汤玛斯库克集团宣告倒闭，大批旅客受困海外，焦急的他们今天在西班牙帕耳马机场大排长龙，或靠着行李箱稍作休息，不知必须等待多久，才能搭机返回英国。

与此同时，许多前往西班牙马约卡岛（Majorca Island）准备度假的旅客，抵达目的地后才发现透过汤玛斯库克集团（Thomas Cook）预订的饭店已属无效。

70多岁的史存格（Marianne Strenger）和女儿从德国柏林飞抵西班牙，准备享受为期一周的海滩假期。她说，在帕耳马湾饭店（Hotel Palma Bay）办理入住手续时，柜台人员告诉她，他们并未从汤玛斯库克集团手中拿到她预订房间的款项，若要入住就得再次付钱。

史存格今晚在这家3星饭店外告诉记者：「他们接待我的态度，好像我才是那个破产的人。」

碰上相同问题的不只有史存格母女，其他尝试办理入住帕耳马湾饭店的旅客也遭遇类似经历。

从德国科隆（Cologne）前来度假的30岁超市经理李赫登（Nils Lichte）说：「我们必须付两次钱。」

受困在马约卡岛的旅客还有欧斯本（Clare Osborne），她担心自己明天可能无法赶回苏格兰格拉斯哥（Glasgow），参加家族成员的丧礼。

这名49岁的会计助理获悉自己将搭乘晚间9时的班机至曼彻斯特（Manchester），再花费「3个半到4个小时」转搭巴士到格拉斯哥。

「时间非常紧迫，我们也不晓得班机能否准时在9时起飞，令我感到非常焦虑。」

旅客在帕耳马机场大排长龙，为搭乘替代航班至曼彻斯特办理登机手续，队伍移动速度非常缓慢，志工忙着将水发给大家，身穿米字旗黄色背心的英国政府官员也忙着向旅客传递资讯。

57岁的瑞德（John Raid）说：「他们帮了很多忙。」

瑞德说，汤玛斯库克集团今天上午持续给予协助，并提供到机场的免费接驳。

不过也有乘客抱怨说，汤玛斯库克集团并未向他们提供关于如何返家的讯息。

50岁的卡尔（Mary Care）说：「我们听到许多不同的版本。」

63岁的业务助理阿拉迪斯（Mary Allardycee）说，她曾听说汤玛斯库克集团有些问题，「但从没想过会发生在自己身上」。

此外，数以百计旅客今天也受困在墨西哥坎昆（Cancun）机场，设法返家。墨国官员说，汤玛斯库克集团倒闭为墨西哥带来「非常严重」的影响，得花些时间解决，还说汤玛斯库克集团在这个地区留下「巨额未付款项」，但未提出具体数字。

在机场苦等的有带孩子出游的家庭、急着返校上课的学生和必须回到工作岗位的上班族。

有旅客对汤玛斯库克集团破产一事难以置信，他说：「这是一家规模很大、很大的旅游公司。无所不在。」

但他也乐观表示：「至少我们走完行程，有些人连假都没法度了。」（译者：刘文瑜/核稿：徐睿承）

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