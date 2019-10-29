此内容发布于2019年10月29日 上午1:20

（法新社马尼拉29日电） 菲律宾南部民答那峨岛（Mindanao Island）今天上午发生规模6.6地震，造成多处建筑物破坏裂损，目前已传出2人遭倒下的墙壁压死，至少50人受伤。

菲律宾火山暨地震研究所（Phivolcs）表示，地震发生在上午9时4分，震央在民答那峨岛可塔巴托省（Cotabato）杜路南（Tulunan）东北方26公里处。

在部分地区，摇晃持续1分钟之久，造成多栋民宅、大楼和校舍毁损。这个区域本月稍早才发生规模6.4地震，造成至少5人丧命，数百人至今仍流离失所。

麦格塞塞（Magsaysay）镇发言人告诉法新社，一名十多岁的男学生逃离校舍时，遭倒下的墙压死。另有学生在逃出教室时因「踩踏」受伤，所幸保住性命。

科罗纳达尔（Koronadal）镇当局也表示，当地一名66岁男性被倒下的墙压死。

截至目前至少有50人遭掉落的瓦砾砸伤，包括一所小学的7名师生在逃离校舍时受伤。

当地居民因地震威力受到惊吓。由于这起地震是浅层地震，破坏力可能更强。

杜路南一所医院的医生索利亚（Gadi Sorilla）表示：「建筑物不只是摇动，而是摇晃。」他的医院很快接到10名伤患，其中一些人是头部受伤。（译者：纪锦玲/核稿：张正芊）

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