此内容发布于2019年5月7日 下午7:20

（法新社墨西哥市7日电） 美国今天对墨西哥番茄加徵关税。这两国与加拿大间的新贸易协定还在各自的立法机构展开辩论之际，美墨贸易关系已进一步趋紧。

美国23年前首度对墨西哥番茄展开反倾销调查，但在各国未能更新一项中止反倾销调查的协议后，美国对墨西哥番茄加徵17.5%关税。

美国商务部今天表示，将持续协商来修改协议。商务部长罗斯（Wilbur Ross）在声明中说：「我们仍保持乐观，认为将可协调出解决方案。」

如果美国国际贸易委员会（US International Trade Commission）这间独立机构裁定，墨西哥疑似向美倾销番茄的行为没有伤害美国产业，相关关税最终将被挡下。

美国人食用的新鲜番茄有一半由墨西哥供应，关税估计将让出口商每年增加3亿5000万美元（约新台币108 亿元）的成本。

墨西哥经济部发表声明，对美国最新举动表示「失望与担忧」，还说：「我们预期许多中小型出口商将无法负担这么庞大的成本。」

墨西哥番茄种植者协会否认倾销。副会长塞瑞斯（Antonio Cazares）告诉法新社，关税会对这个产业造成「严重冲击」，预估美国消费者也将付出代价。

美国是在1996年对墨西哥番茄展开反倾销调查，但双方根据一系列协议，一再中止调查与实施关税。

美墨两国的立法机构准备将就批准「美国-墨西哥- 加拿大协定」（USMCA）展开辩论之际，两国的贸易关系再度趋于紧张。

USMCA是有25年历史的「北美自由贸易协定」（NAFTA）更新版。

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