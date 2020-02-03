此内容发布于2020年2月3日 下午11:35

（法新社横滨4日电） 1月载过一名确诊武汉肺炎香港乘客的豪华游轮钻石公主号昨晚返抵日本横滨港，船上3711人暂时隔离，日本厚生劳动省检疫官登船检疫。钻石公主号下次驶离横滨的时间至少延后一天。

日本内阁官房长官菅义伟表示，游轮上有8人出现诸如发烧等症状。

法新社报导，电视画面显示，数名检疫官昨晚登上钻石公主号，对2666名乘客与1045名工作人员进行检疫。

一名80多岁的香港男子搭乘钻石公主号抵达香港下船后，确诊感染俗称「武汉肺炎」的2019新型冠状病毒（2019-nCoV）。这名男子1月20日由横滨登船，25日在香港启德邮轮码头离船。

嘉年华游轮集团日本分公司（Carnival Japan）表示，钻石公主号抵达香港后，还泊靠越南、台湾等港口，2月1日抵达日本冲绳县那霸，3日晚间返回横滨。

Carnival Japan在声明中说，这名男子目前所在的医院表示，他的情况稳定，一同旅行的家庭成员也未出现感染症状。

Carnival Japan表示，钻石公主号下次驶离横滨港的时间将推迟至少24小时，延到5日甚至更晚。

菅义伟说，是否允许钻石公主号停靠横滨港及让乘客上岸，将由「检疫主管单位作决定」，且须将世界卫生组织（WHO）所估计的10天潜伏期纳入考量。（译者：纪锦玲/核稿：刘文瑜）

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