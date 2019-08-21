（法新社华盛顿20日电） 美国阿富汗最高谈判人员今天准备重回卡达。他表示已准备就绪，要让美国与塔利班的和谈得出结论。

由于美国总统川普据信会在2020年11月的大选前撤离在阿富汗的1万3000多名美军，此次会谈预料会着重在订定撤军时间表，换取「降低暴力情事」以及塔利班（Taliban）承诺不保护伊斯兰国（Islamic State）或盖达组织（Al-Qaeda）方面。

川普宣布特使哈里札德（Zalmay Khalilzad）将重返卡达首都杜哈（Doha）展开另一轮会谈后告诉记者：「我们在那里已经18年了，很荒谬。」

「我们正在和政府协商，我们在和塔利班协商。」

「我们谈的不错，会看看事情进展。」

哈里札德上周结束与塔利班的第8轮会谈时推文说，希望这是美国在战争中的最后一年，让人更对缔结和平协议感到乐观。

哈里札德也得替塔利班和阿富汗政府的和平协议铺路。若塔利班和美国达成协议，阿富汗政府就可与塔利班敲定协议。

哈里札德前往卡达时推文说：「在华盛顿是富有收获的一周，已就我们目前的状况与下一步做了简报。」

「又回到这条路上了，第一站是杜哈，我们会在那里试着结束还没解决的问题。我们准备好了，让我们看看塔利班是不是也准备好了。」

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