此内容发布于2020年3月10日 上午7:50

（法新社乌兰巴托10日电） 蒙古今天通报首起武汉肺炎确诊病例，患者是经莫斯科抵达蒙古的法国人。蒙古今天下令，禁止所有人出入蒙古的城市6天，多数国际航班也停飞。

蒙古国家紧急事务委员会（National Emergency Council）暂停来自莫斯科与伊斯坦堡的航班直至3月29日，这两个城市是欧洲旅客的重要转机枢纽。此外，也停止哈萨克旅客入境。

蒙古已经禁止来自韩国与日本的航班，而今在暂停莫斯科与伊斯坦堡的班机后，德国成为外国民众飞往蒙古的唯一途径。

为防止致命的武汉肺炎从疫情中心中国传入蒙古这个拥有300万人口的内陆国家，蒙古在稍早以前就封闭与中国的边界。

蒙古副总理安克图夫辛（Enkhtuvshin Ulziisaikhan）在记者会上表示，为了遏制疫情，首都乌兰巴托以及所有省中心将隔离至3月16日。意即，民众有将近一周的时间不能出入这些城市。

蒙古政府也关闭所有的商店，但食品店、加油站与轮胎行照常营运，蒙古国家紧急事务委员会也敦促企业让员工在家工作。

蒙古是最新一个采取强硬手段控制武汉肺炎疫情的国家。蒙古卫生部长迪瓦琼桑吉（Davaajantsangiin Sarangerel）表示，蒙古首例武汉肺炎确诊病患是3月2日入境的法国人，他搭乘飞机经莫斯科入境蒙古。

迪瓦琼桑吉说，这名患者在法国核能公司欧安诺（Orano）位于蒙古的子公司Badrakh Energy上班，原本应该要在饭店隔离14天，但却没有遵守规则。

不过欧安诺一名发言人否认这名员工在入境蒙古时被告知要隔离。发言人表示，这名男子直到抵达蒙古5天以后，才开始出现病徵。

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