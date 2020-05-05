此内容发布于2020年5月5日 上午2:50

（法新社华盛顿4日电） 成功治愈美国首位2019冠状病毒疾病（COVID-19）确诊病患的医师狄亚士（George Diaz）今天说，他担心解除防疫封锁措施后，会爆发第二波疫情。

狄亚士的首位COVID-19患者今年1月在华盛顿州确诊，接受抗病毒实验性药物瑞德西韦（remdesivir）治疗后，如今已痊愈。美国本月1日批准在紧急时使用瑞德西韦治疗确诊患者。

瑞德西韦的抗病毒疗效使狄亚士信心倍增，但狄亚士强调，隔离以避免传染仍是目前对付COVID-19「最有效」的方法。

自1月出现首例确诊以来，美国已成为全球确诊及死亡病例最多的国家，境内有约120万人感染，约6万9000人不治。

尽管预测将会有更多人死于COVID-19，美国仍有部分州已经松绑防疫封锁措施，试图缓和居家禁足令对经济造成的冲击。美国为防疫所实施的禁足令导致超过3000万人6周没工作。

狄亚士在由美国国务院主办的视讯会议中告诉记者：「我担心的是，当经济开始重启，我们将看到第二波疫情爆发，规模也许和第一波一样大，而我们乃至全世界已难以因应第一波疫情。」

他还说：「最重要的是，我不知道我们是否还有因应第二波疫情的资源。」（译者：李宛谕/核稿：刘淑琴）

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