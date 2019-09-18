此内容发布于2019年9月19日 上午1:20

（法新社喀布尔19日电） 阿富汗南部扎布尔省（Zabul）省议会议长哈巴扬（Atta Jan Haqbayan）表示，位于卡拉特（Qalat）的国家安全局今天沦为汽车炸弹攻击目标，造成至少20死95伤。

美国总统川普突然宣布取消与塔利班就美军撤出阿富汗的会谈后，阿富汗各地纷纷传出塔利班发动的致命炸弹攻击。

扎布尔省省长亚玛尔（Rahmatullah Yarmal）说：「位于扎布尔省卡拉特的国家安全局（National Directorate of Security）今早成为汽车炸弹攻击目标。同样坐落此地的扎布尔省区域医院也在攻击中被摧毁。」

塔利班发言人阿玛迪（Qari Yousuf Ahmadi）后来声称塔利班为主使者，并表示这起攻击是针对国家安全局，已夺走数名情报人员性命。

川普本月稍早说，美国与塔利班的和平谈判已告「死亡」，促使塔利班上周宣称唯一选择就是进行更多战斗，各界担心在阿富汗9月28日举行总统大选前，攻击频率恐增加。

塔利班本周稍早在阿富汗总统甘尼（Ashraf Ghani）位于中部巴万省（Parwan）的竞选集会附近和喀布尔分别发动两起攻击，共造成近50死、数十人受伤。

塔利班矢言将破坏即将登场的总统大选。甘尼在这场选举中，将迎战行政首长阿布杜拉（Abdullah Abdullah）和10几名竞争对手。（译者：陈昱婷/核稿：刘文瑜）

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