此内容发布于2020年1月20日 上午3:35

（法新社伦敦19日电） 国际调查记者同盟（ICIJ）今天公布大量文件，揭露非洲女首富伊沙贝尔．杜桑托斯（Isabel dos Santos）如何将安哥拉的数以亿计公款非法挪移到海外帐户。

总部设于纽约的ICIJ曾获奖项肯定，2016年与慕尼黑南德日报（Sueddeutsche Zeitung）等报纸合作，披露「巴拿马文件」（Panama Papers）避税天堂丑闻。

ICIJ最新调查报导称为「卢安达解密」（Luanda Leaks），锁定安哥拉前总统荷塞．杜桑托斯（Jose Eduardo dos Santos）之女伊沙贝尔的财务丑闻。

解密的文件揭示，伊沙贝尔如何透过剥削自己的国家和贪污致富。安哥拉是富藏天然资源的南非国家，伊沙贝尔在她的父亲担任总统时，取得涉及土地、石油、钻石及电信的利润丰厚交易。

文件显示，伊沙贝尔与她的丈夫多科洛（Sindika Dokolo）如何获得许可，在一系列可疑交易中购得珍贵的国有资产。

上个月，安哥拉检察官冻结伊沙贝尔及多科洛拥有的银行帐户及资产，她形容这是毫无根据的政治仇杀。

ICIJ写道：「基于所发现的逾71万5000份文件，我们的调查突显出国际法规体系残破，让专业服务公司得以为权贵服务，几乎没有受到质疑。」

ICIJ表示，这个团队在20个国家的120名记者追查发现，「许多西方金融公司、律师、会计师、政府官员和管理公司，帮助（伊沙贝尔和多科洛）向税务机关隐藏资产」。

对此，伊沙贝尔在推特上驳斥这些指控，她以英文及葡萄牙文写了约30则推文，反控涉及这次调查的记者说「谎话」。

伊沙贝尔写说：「我的财富是建立在我的性格、智慧、教育、工作能力和毅力之上。」她告诉英国广播公司非洲频道（BBC Africa），这些文件是「猎巫」的一部分，意图抹黑她和她的父亲。

伊沙贝尔曾是安哥拉国营石油公司山南戈（Sonangol）总裁。富比世（Forbes）去年估计她的净资产达22亿美元。

然而，现任安哥拉总统劳伦科（Joao Lourenco）2017年上台后，迫使伊沙贝尔离开山南戈。伊沙贝尔15日声称，她会考虑角逐2022年安哥拉总统大选。

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