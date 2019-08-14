此内容发布于2019年8月14日 上午9:20

（法新社香港14日电） 香港4所高等学府进行的调查显示，参与「反送中」抗议的民众绝大多数受过大学教育，近半数只有20来岁，且几乎每个人都讨厌警察。

香港「反送中」示威持续10个星期，数以百万计民众走上街头，抗议群众与警方爆发的暴力冲突日益加剧，近来的示威还造成香港机场航班停飞。

这项名为「香港反逃犯条例抗议的现场调查结果」的调查在12日公布，是由香港中文大学、岭南大学、香港恒生大学与香港浸会大学的研究人员所进行。

4所学校研究人员调查6月9日至8月4日之间的12次示威参与者，发现男性占54%，女性占46%。这些示威包括大规模集会，以及「动态」与「静态」的示威。

总体而论，6688名受访者中，77%表示他们受过高等教育，21%说他们受过中等教育（中学）。

抗议群众当中，20岁至29岁的比例高达49%，30岁至39岁占19%，40岁以上占16%，20岁以下占11%。

正好半数（50%）自认是中产阶级，41%受访者则说自己是「基层平民」。

被问到为何参与示威，87%的受访者说他们要求港府撤回逃犯条例修正案，有95%不满警方处理示威抗议的方式，92%则要求筹组独立调查委员会。（译者：曹宇帆/核稿：陈彦钧）

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