（法新社克里夫兰21日电） 数家大型制药公司被控隐瞒鸦片类药物使用风险，造成美国数十万起过量服用或死亡案例，数个州和地方政府及原住民部落皆出面要求赔偿。其中，俄亥俄州法院今天将开庭审理。

美国娇生集团（Johnson & Johnson）原本也是其中一个被告，但集团月初已以2040万美元（约新台币6亿3400万元）与俄亥俄州两个郡达成和解。

法新社报导，1990年代，烟草公司刻意隐瞒香菸对人体的危害，最后被判支付巨额赔偿。目前进行中的鸦片类药物诉讼，所牵涉罚金可能会破当时以来纪录。

药厂和经销商被控在过去15年间刻意对医师和使用者隐瞒鸦片类止痛药等药物的高度成瘾风险，藉此赚取数以十亿美元计收入。今天在俄亥俄州克里夫兰市开庭审理的诉讼案件，是2300名原告对抗经销商美国卡地纳健康集团（Cardinal Health）、麦克森公司（McKesson Corp.）和以色列学名药制造商梯瓦（Teva）等药界巨头。

根据一项本周出炉的研究结果，鸦片类药物估计在2015至2018年期间给美国经济造成至少6310亿美元支出，其中近1/3是用于为上瘾者和所生婴儿提供健康照护，约40%是早逝衍生开支，其余的则是孩童和家庭照护计画、刑事司法体系和生产力损失等相关成本。

鸦片类药物滥用可导致死亡和家庭失能，造成保健和社会安全体系重大损失。不过，部分社区表示，由于财政压力已十分庞大，不愿再花数年与大企业作诉讼缠斗。这无疑让药厂和经销商有使力空间。（译者：陈韵聿/核稿：林治平）

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