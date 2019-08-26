此内容发布于2019年8月27日 上午12:05

（法新社华盛顿26日电） 奥克拉荷马州法院今天裁定，娇生集团宣传不实，声称鸦片类药物滥用风险低，须赔偿奥克拉荷马州政府5.72亿美元。

在这起鸦片类药物首宗民事审判中，奥克拉荷马州克里夫兰郡（Cleveland County）地方法院法官柏克曼（Thad Balkman）今天判决，娇生集团（Johnson & Johnson）及旗下杨森药厂（Janssen）对高成瘾性的处方止痛药物进行「诈欺性宣传」，构成妨害公众健康。

柏克曼指出：「被告使用『假性成瘾』这个字眼来说服医生，说明出现成瘾迹象的病患…并不是真的药物成瘾，而是疼痛没被好好医治在受苦。」柏克曼表示，娇生集团还告诉医生及病患，这些药物的滥用风险与危险性都低。

柏克曼表示，被告的行为损害数千名奥克拉荷马民众的安全与健康，因此裁定娇生集团及杨森药厂必须资助一项专门替鸦片类药物成瘾患者、他们家人及受影响社区所成立的「防治计画」。

娇生集团在判决宣布后表示，将提起上诉。娇生集团执行副总裁伍尔曼（Michael Ullmann）表示：「杨森药厂没有造成奥克拉荷马州的鸦片类药物危机，不论是事实或法律都无法支撑判决结果。」

伍尔曼强调，命令娇生资助奥克拉荷马州防治计画的作法「史无前例」，并警告今天判决「会对很多产业造成大规模的连带影响」。

检察官原先要求被告支付170亿美元赔偿金，作为防治计画未来30年的资金。但柏克曼在判决书中指出，只要求被告负担计画1年所需的资金，因为州政府未能证明处理鸦片类药物泛滥需要更多的时间与金钱。

由于判赔金额远低于外界预期，娇生集团盘后交易股价上涨2%，其他鸦片类止痛药物药厂股价盘后也闻讯上扬。

娇生集团是第一间因美国鸦片类药物泛滥，在法院受审的制药业者。鸦片类药物滥用问题棘手，所需费用也让美国许多州政府及地方政府吃不消，进而选择向药厂和经销商提告求偿。

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